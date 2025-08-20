İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara deprem büyüklüğü kaç?

Türkiye’de deprem birinci gündem maddelerinden olmaya devam ediyor.

Balıkesir Sındırgı’da günlerdir yaşanan depremlerin ardından bu kez de Marmara Denizi açıklarında bir deprem meydana geldi.

Deprem kısa sürede Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

İstanbul akşam saatlerinde meydana gelen bir depremle sallandı.

Kısa sürede paniğe neden olan sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Saat 20.08'de yaşanan depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu açıklandı.

Deprem denizin yaklaşık 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.