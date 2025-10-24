Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
20°
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da okullar tatil mi, neden son dakika? 24 Ekim İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğrenciler ve velileri tarafından İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul'da okullar tatil mi, neden son dakika? 24 Ekim İstanbul Valiliği açıklama yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü () tarafından yapılan açıklamaya göre 'da bugün kuvvetli ve kısa süreli bekleniyor.

MGM'nin açıklamalarının ardından İstanbul'da okullar tatil mi, neden son dakika açıklamaları araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da okullar tatil mi, neden son dakika? 24 Ekim İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 24 EKİM?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da okullar 24 Ekim 2025 Cuma günü tatil edildi. Valilik yaptığı açıklamada İstanbul genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve liselerde saat 16.00'dan itibaren okulların tatil edildiğini belirtti.

İstanbul'da okullar tatil mi, neden son dakika? 24 Ekim İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ 24 EKİM?

İstanbul Valiliği, MGM tahminlerine göre gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı. Valilik yağışın neden olabileceği yoğunluğu ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bu kararın alındığını bildirdi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Beklenen gök gürültülü sağanak ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

#istanbul
#yağış
#rüzgar
#trafik
#fırtına
#mgm
#okul tatil
#Aktüel
