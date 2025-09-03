İtalya Polonya maçı hangi kanalda? Türkiye ABD maçı öncesi skorlar yakın takipte

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde 4 Eylül günü Türkiye ile ABD mücadele edecek. İtalya Polonya maçı ise bugün 16.30'da başladı.

İTALYA POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Şampiyonası'nda bugün İtalya Polonya müsabakası oynanıyor. 22 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da yapılacak turnuvada Türkiye'nin ABD maçı sonrasında karşısına gelebilecek olan rakiplerin maç sonuçları da yakından takip ediliyor. 16.30'da başlayan karşılaşma sporseverler tarafından yakından takip edilirken maç TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

İTALYA POLONYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Dünya Şampiyonası'nda serüven devam ederken yarın voleybol takımımız ABD ile mücadele edecek. Türkiye, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacaktı. Müsabakanın kazananı Japonya olurken, yarın maçı kazanmamız halinde Japonya ile mücadele edeceğiz. Milli Takımımız ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek. İtalya Polonya maçının galibi henüz belli olmadı.