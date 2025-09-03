Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

İtalya Polonya maçı hangi kanalda? Türkiye ABD maçı öncesi skorlar yakın takipte

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelirken bugün 16.30'da başlayan İtalya Polonya voleybol maçının hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakiplerinin müsabakalarını takip ediyor.

İtalya Polonya maçı hangi kanalda? Türkiye ABD maçı öncesi skorlar yakın takipte
03.09.2025
03.09.2025
16:36

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nın çeyrek finalinde 4 Eylül günü ile mücadele edecek. maçı ise bugün 16.30'da başladı.

İTALYA POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Şampiyonası'nda bugün İtalya Polonya müsabakası oynanıyor. 22 Ağustos 2025 - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da yapılacak turnuvada Türkiye'nin ABD maçı sonrasında karşısına gelebilecek olan rakiplerin maç sonuçları da yakından takip ediliyor. 16.30'da başlayan karşılaşma sporseverler tarafından yakından takip edilirken maç ekranlarında yayınlanacak.

İtalya Polonya maçı hangi kanalda? Türkiye ABD maçı öncesi skorlar yakın takipte

İTALYA POLONYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Dünya Şampiyonası'nda serüven devam ederken yarın takımımız ABD ile mücadele edecek. Türkiye, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacaktı. Müsabakanın kazananı Japonya olurken, yarın maçı kazanmamız halinde Japonya ile mücadele edeceğiz. Milli Takımımız ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek. İtalya Polonya maçının galibi henüz belli olmadı.

#Voleybol
#Türkiye
#abd
#İtalya
#polonya
#trt spor
#dünya şampiyonası
#Aktüel
