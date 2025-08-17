İZBAN 90 dakika kalktı mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı üçüncü birleşimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Meclis toplantısının ardından İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam kararı alındığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti ise 10 liradan, 15 liraya yükseltildi. İZBAN sisteminde de değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından İZBAN'da 90 dakikanın kalkıp, kalkmadığı ise merak ediliyor.

İZBAN 90 DAKİKA KALKTI MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları oy çokluğuyla kaldırıldı.

Yeni sistemin, İZBAN tarafında yapılacak olan teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçerli olacağı belirtildi. İzmirim Kart sisteminin ise İZBAN'da hala geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.

İZMİR METRO 90 DAKİKA KALKTI MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada diğer ulaşım araçlarında mevcut sistemin devam edeceği belirtildi. 90 dakika uygulamasından vatandaşlar metro, ESHOT ve vapurlarda faydalanmaya devam edebilecekler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacak. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacak. Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edecek."