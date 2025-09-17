Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İzmir Bornova, Kınık, Bergama, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Eylül İZSU suların geleceği saati duyurdu

Bugün (17 Eylül 2025 Çarşamba) İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İzmir Bornova, Kınık, Bergama ve Aliağa su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İZSU 17 Eylül İzmir su kesintileri listesi paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir Bornova, Kınık, Bergama, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Eylül İZSU suların geleceği saati duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:05

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü () tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir'in 4 ilçesinde bugün yaşanıyor.

Branşman ve ana boru arızası nedeniyle yaşanan İzmir su kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İzmir Bornova, Kınık, Bergama, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Eylül İZSU suların geleceği saati duyurdu

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 17 EYLÜL?

İzmir'in ilçesinde yaşanan su kesintisi açıklanan bilgilere göre Kazım Dirik, Kurtuluş ve Kültür Mahalleleri'ni etkiledi. Ana boru arızasından dolayı meydana gelen su kesintisi saat 16.08 itibarıyla başladı. İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre 18.08'de su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

İzmir Bornova, Kınık, Bergama, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Eylül İZSU suların geleceği saati duyurdu

İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL

ilçesine bağlı olan Atmaca, Bahçelievler, Ertuğrul, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk ve Zafer Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor.

Saat 17.00'da başlayan su kesintisinin 6 saat sonra 23.00 civarında sona ermesi planlanıyor.

İzmir Bornova, Kınık, Bergama, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Eylül İZSU suların geleceği saati duyurdu

İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 17 EYLÜL?

İzmir'in ilçesinin ise Atatürk ve Kazımdirik Mahalelleri'nde su kesintisi yaşanıyor. İki kesintinin de Branşman arızası nedeniyle meydana geldiği duyuruldu.

Kazımdirik Mahallesi'nde yaşanan kesintinin saat 17.05 civarında, Atatürk Mahallesi'ndekinin ise saat 18.35'te sona ermesi bekleniyor.

İZMİR KINIK SULAR NE ZAMAN GELECEK 17 EYLÜL?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre ilçesinin Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı Mahalleleri'ni etkileyen ana boru arızası meydana geldi. Sabah saat 09.13'te başlayan arızanın saat 22.13'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

ETİKETLER
#izmir
#Bergama
#su kesintisi
#Aliağa
#bornova
#izsu
#kınık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.