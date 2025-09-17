İzmir Bornova, Kınık, Bergama, Aliağa su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Eylül İZSU suların geleceği saati duyurdu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir'in 4 ilçesinde bugün su kesintisi yaşanıyor.

Branşman ve ana boru arızası nedeniyle yaşanan İzmir su kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 17 EYLÜL?

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan su kesintisi açıklanan bilgilere göre Kazım Dirik, Kurtuluş ve Kültür Mahalleleri'ni etkiledi. Ana boru arızasından dolayı meydana gelen su kesintisi saat 16.08 itibarıyla başladı. İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre 18.08'de su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL

Bergama ilçesine bağlı olan Atmaca, Bahçelievler, Ertuğrul, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk ve Zafer Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor.

Saat 17.00'da başlayan su kesintisinin 6 saat sonra 23.00 civarında sona ermesi planlanıyor.

İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 17 EYLÜL?

İzmir'in Bornova ilçesinin ise Atatürk ve Kazımdirik Mahalelleri'nde su kesintisi yaşanıyor. İki kesintinin de Branşman arızası nedeniyle meydana geldiği duyuruldu.

Kazımdirik Mahallesi'nde yaşanan kesintinin saat 17.05 civarında, Atatürk Mahallesi'ndekinin ise saat 18.35'te sona ermesi bekleniyor.

İZMİR KINIK SULAR NE ZAMAN GELECEK 17 EYLÜL?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Kınık ilçesinin Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı Mahalleleri'ni etkileyen ana boru arızası meydana geldi. Sabah saat 09.13'te başlayan arızanın saat 22.13'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.