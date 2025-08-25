İzmir Ödemiş, Dikili, Bayındır elektrik kesintisi 25 Ağustos! Karaburun İzmir elektrik kesintisini GDZ duyurdu

İzmir'de meydana gelen elektrik arızası sonrasında ekipler bölgede çalışmalara başladı. Tire, Urla, Karaburun, Karabağlar, Menderes gibi ilçelerde yaşanan elektrik kesintisinin biteceği saat belli oldu.

İZMİR DİKİLİ, ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS

25 Ağustos günü Tire Adnan Menderes ( ara ova yolu ara yol gökcen yolu benli tepe Patlıcan Çukuru Mvki.), İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE MANGIRLAR cıkmaz sk.), Boynuyoğun bölgelerinde 09.00 ile 17.00 aralığında kesinti yaşanacak.

Dikili Salihler ( Gülkent 4 Töyko 50 Sk. Elit Kent 2 Sokak Şenkent 8 Sk. Murat 3 Sk. Keskin Sk. Salkım Sk. MAVİKÖY 5 Gülkent CANERKENT 6 Petekkent 7 Sk. Maviköy 4 Sk. Maviköy 4 Sk. TUNÇ 1 906 tunç ŞENKENT 7 820 Şenkent 6 Sk. 821 Maviköy 6 Sk. 901 Sk. TÖYKO 58 Kırlangıç Sk. Ada Sk. BAHAR Günay Sk. 902 Sk. Bora Sk. 919/3 SK. Maviköy 7 Sk. 904 Sk. Canerkent 2 Sk. Maviköy 6 Sk. CANERKENT 3 SK. Çakır Sk. Rengin Sk. 815 Canerkent 7 Sk. Naz 1 Sk. CANERKENT Koray Sk. aksu sk Tunç 3 Sk. Kahraman Sk. Begonvil Sk. 815 SOKAK 910 Sokak Asmalı Sokak TUNÇ 2 824 MAVİKÖY 3 Karataş Kardelen Sitesi Kardelen Sk. Kolej 1 Kolej 2 Kolej 3 Kolej 5 Kolej Yolu Konut Sitesi KORU Korukent Sitesi Kınık Elit Kent Lale Sk. Leylak Sk. Maki Sitesi Mavi Kent Sitesi Mavi Özlem Siteleri MAVİKÖY Maviköy 14 Maviköy 19 Maviköy 21 Menekşe Sk. Mercan Kent Sitesi Meşe Milenyum Sitesi Mimoza Sk. Murat 1 Murat 2 Muratkardeşler Sitesi Nergis Sk. Neşeli Nihavend Sk. Petekkent 1. Sk. Petekkent 10. Sk. Petekkent 2. Sk. Petekkent 3. Sk. Petekkent 4. Sk. Petekkent 5. Sk. Petekkent 6. Sk. Petekkent 7. Sk. Petekkent 9 Petekkent 9. Sk. Pınar Dikili Konakları Sahil Yolu Cd. Salihler Altı Salihleraltı Sarmaşık Sk. Sarıgül Sarıgül Sitesi HALK EĞİTİMCİLER 6 Senkent Sitesi Sezer Seçkinler Sitesi Sinetur Sitesi Site İç Yolu Somalılar Karaelmas Sitesi Taşel Taşkan Tunçkent Sitesi Turna Töyko 10. Sk. Töyko 12. Sk. Töyko 13. Sk. Töyko 16. Sk. Töyko 18. Sk. Töyko 19 Töyko 2. Sk. Töyko 20. Sk. Töyko 22. Sk. Töyko 28. Sk. Töyko 3. Sk. Töyko 30. Sk. Töyko 32. Sk. Töyko 34. Sk.

Töyko 38 Töyko 4. Sk. TÖYKO 36 Töyko 44. Sk. Töyko 5. Sk. Töyko 50 Töyko 54. Sk. Töyko 56. Sk. Töyko 6. Sk. Töyko 7. Sk. Töyko 8. Sk. UMUT Uslu Sk. UÇAR Yalı Sk. Şenkent 5 Sk. Yasemin Sk. Yağmur Yeşilkent Sitesi Yeşilpelit Sitesi Yunus Emre Cd. Zambak Sk. ÇAKIR Çağla Çelik Çevikkent Sitesi Çeşmeli Çiçek Çınar Özdoğu Kent Sitesi Özgür Özgür Sk. İncikent Sitesi İnciraltı Yolu Şebnem 1 Şebnem 2 Şebnem 3 Şenkent 9 Şenket 3 10. Sk. 11. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 19 Mayıs Cd. 2. Sk. GÜLKENT 20 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. GÜLKENT 36 38. Sk. EGE1 4. Sk. 40. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 52. Sk. 6. Sk. 60. Sk. 62. Sk. 64. Sk. 7. Sk. 800. Sk. 803. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 814. Sk. 815. Sk. 9. Sk. 900. Sk. 929. Sk. 929/1. Sk. Akasya Sk. Akhisarlılar Sitesi Ara Yol Asil Aydan Aydın Ayko Sitesi Ayvalık Altınkent Sitesi Açelya Sk. Açık Kent Sitesi BAHARDALI Barış Şenkent 4 Sk. BEGONVİL Begonya Sk. BİRLİK Bozkurt CANERKENT Canerkent 2 CANERKENT 4 CANERKENT 5 Canerkent Sitesi Canyurt Sitesi Ceren Cumhuriyet Cd. Defne Sk. Deniz Denizkent 3 DOLUNAY ECRİN Ege Cd. Ege Evrensel Sitesi Elitkent 1 Elitkent 2 Erdem Esenkent Sitesi BEYAZ KENT Eğitimciler Sitesi Fidan Gamze Gamze 3 Gamze 4 Gazeteciler Duru Sokak Gedizliler Sitesi Gençlik Cd. Gökyakut Sitesi Gül Sk. Gülbent Sk.

Gülkent 1 GÜLKENT 10 Gülkent 12 Gülkent 15 Gülkent 17. Sk. Gülkent 18. Sk. Gülkent 19 Gülkent 19 Mayıs Gülkent 2 Gülkent 21 GÜLKENT 23 NİSAN Gülkent 24 Gülkent 26 Gülkent 27 Gülkent 3 Gülkent 37 Gülkent 38 Gülkent 43 GÜLKENT 5 Gülkent 6 Gülkent 9 Gülkent Atatürk Gülkent Barış Cd. Gülkent Ege Cd. Gülkent Gaziler Cd. Gülkent Gülbaba Gülkent Samanyolu Cd. Gülkent Sitesi Gülkent İlk Hedef Cd. Güllük Günışığı Sitesi Halk Eğitimciler Sitesi Harman Kent Sitesi Irmak Kamelya kuşoğlu 815 maviköy maviköy 9. ERGUVAN BULUT YILDIZ PINAR HALK EĞİTİMCİLER 8 ANIL GÜNEŞ SAĞLIKÇILAR TUNÇ 927 CANERKENT 1 BAHÇELİ EMEK RENGİN 1 ŞENKENT 10 SELVİ GAZETECİLER MAVİKÖY 16 822 TÖYKO 2 MAVİKÖY 11 GÜLKENT ATATÜRK ARDIÇ ELMAS )

bölgelerinde elektrik kesintisi 10.00 ile 16.00 aralığında olacak.

İZMİR BAYINDIR, MENDERES ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bayındır Çınardibi( Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu), Çınardibi ( Armutlu Yolu Çınardibi Köyü İç Yolu ) bölgesinde arıza 17.00'ye kadar devam edecek.

Menderes Gümüldür Atatürk ( 6354. Sk. hurriyet caddesi hürriyet cd 6352 Mehmet Akmeral Cd. Hürriyet Cd. 6362. Sk. 6356. Sk. ), Gümüldür Fevzi Çakmak ( Şener Cd. Şehit Sk. GÜMÜLDÜR İZMİR 6261. Sk. 6260. Sk. 6258. Sk. 6242. Sk. 279. Sk. 6267. Sk. ) bölgelerinde 09.30 ile 11.30 aralığında elektrik kesintisi yaşanacak.

Menderes Küner ( 7835 7804 7808 7813 7815 7812 sokak KÜNER 7828 7823 sokak 7811 7814 sokak 7809 sokak küner küme evleri sokak 7830 sokak 7818 7820 sokak 7823 sokak 7821. Sk. 7835 KÜNER Küner Sk. Menderes Gümüldür Yolu 7825 7833 7823 7824 7811 7806 7820 7818 sok ), Develi, Keler, Şaşal ( Şaşal Köyü ) bölgesinde arıza 15.00'te giderilecek.



İZMİR ÖDEMİŞ, URLA, GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

Gaziemir Fatih'te 17.00'ye kadar elektrikler olmazken Urla Balıklıova ( 13057 13026 13000 13001 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13004/2 13024 ) bölgesinde kesinti 12.00'ye kadar sürecek.

Ödemiş Bıçakçı ( BIÇAKÇI KÜME EVLER kervan yaylası küme evleri BÖRÜLCELİK biçakçı boyalık bıçakçı küme evler OVACIK YAYLASI BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ ovacık yaylası küm evler BÖRÜLCELİK bıçakçı BIÇAKÇI KÜME EVLER BIÇAKÇI KÜME EVLERİ ), Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI OVACIK OVACIK OVACIK ), Pirinççi ( BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu KIZILKULE KÜME EVLERİ KIZILKULE ) bölgelerinde kesinti 10.00 ile 17.00 aralığında olacak.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS

Uzundere ( 3966/7. Sk. 3966/6. Sk. 3966/5. Sk. 3966/4. Sk. 3966/3. Sk. 3966/2. Sk. 3966/1. Sk. 3966. Sk. 3965/2. Sk. 3965/1. Sk. 3965. Sk. 3964. Sk. 3963/2. Sk. 3963/1. Sk. 3963. Sk. 3962/31. Sk. 3962/30. Sk. 3962/15. Sk. İzmir Çevre Yolu Eski İzmir Cd. 3968/4. Sk. 3968/3. Sk. 3968/2. Sk. 3968/1. Sk. 3968. Sk. 3967/5. Sk. 3967/4. Sk. 3967/3. Sk. 3967/2. Sk. 3967/1. Sk. 3967. Sk. ), Zafer ( 3962/15. Sk. ) bölgesinde 16.00'ya kadar elektrikler olmayacak.

Karaburun İnecik ( Eğlenhoca Eğlenhoca KAYNARPINAR İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik Karaburun Yolu KAYNARPINAR KÜME EVLER Kayapınar Küme Evler ), Kösedere ( AĞALARSEKİ Eğlenhoca YUKARI BOYABAĞ Kayapınar Küme Evler KÖSEDERE içmekıyısı Ağalarseki Karaburun Yolu Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE ), Anbarseki ( KARABURUN 3178 KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE ), Saip ( 3254 3250 3231 3232 3185 3199 3200 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3263 KARDELEN 3220 KIZILCIK ESKİ OKUL 3195 3192 3196 3228 3225 3226 3197 FULYA 3242 3243 SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3256 3247 3267 3268 3244 3257 3261 3252 3251 HERCAİ 3248. Sk. 3186. Sk. 3181. Sk. 3249 SÖĞÜT 1 3273. sk. 3221 3237 3261 3235 3265 3264 ), Eğlenhoca, Mordoğan ( 1 BEYLİKBAĞI Karaburun Yolu GÖKPINAR ) bölgelerinde kesinti 12.00'ye kadar devam edecek.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

25 Ağustos Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Haberimizde yer alan kesintilerin dışında kalan elektrik kesintileri GDZ elektrik resmi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İzmir'de yaşanacak olan tüm kesintileri GDZ aracılığıyla öğrenebilirsiniz.