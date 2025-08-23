Elektrikli araçlarda yeni dönem: Nissan’dan katı hal batarya atağı

Nissan, elektrikli araçların geleceği olarak görülen katı hal bataryalara bir adım daha yaklaştı. Şirket, ABD merkezli LiCAP Technologies ile iş birliğine giderek bu alanda seri üretim hazırlıklarını hızlandırıyor. Amaç, 2028 yılına kadar ilk tam katı hal bataryalı modelleri piyasaya sürmek.

Katı hal bataryalar; daha düşük maliyet, uzun menzil, hızlı şarj ve yüksek güvenlik vadederek lityum-iyon bataryaların yerini almaya hazırlanıyor. Ancak laboratuvarlardaki başarıyı fabrikalara taşımak, otomotiv devleri için hâlâ en büyük sınav.

KURU ELEKTROT TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİM AVANTAJI

Ortaklığın merkezinde LiCAP’in geliştirdiği Aktif Kuru Elektrot (Activated Dry Electrode) teknolojisi var. Bu yöntem, solvent tabanlı klasik üretimden farklı olarak kurutma ve solvent geri kazanımı ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece hem maliyetler düşüyor hem de çevresel etkiler azalıyor. Nissan, bu teknolojinin üretim verimliliği ve performansta önemli bir sıçrama sağlayacağını vurguluyor.

Şirket, bu yılın başında Yokohama’daki fabrikasında ilk katı hal batarya hattını devreye almıştı. Plan, 2028 mali yılına kadar kendi geliştirdiği bataryalarla donatılmış elektrikli araçları piyasaya sürmek.

KÜRESEL REKABET KIZIŞIYOR

Nissan bu yarışta yalnız değil. Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis ve Honda da katı hal batarya üzerinde yoğun çalışmalar yürütüyor. Dünyanın en büyük batarya üreticileri BYD ve CATL, 2027 itibarıyla ilk araçların yollarda olacağını öngörüyor. Mercedes-Benz, Factorial Energy ile birlikte lityum-metal katı hal bataryalı araçlarını test aşamasına getirdi. Öte yandan SAIC’in markası MG, yarı katı hal bataryalı ilk modeli MG4’ü satışa çıkarmaya hazırlanıyor.