İzmir Solotürk gösterisi nerede, saat kaçta? Gösteri uçuşunun ne zaman olduğu duyuruldu

Solotürk ekibi özel günlerde gösteri uçuşları ile adından söz ettirmeyi başarırken 9 Eylül İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönümü sebebiyle gösteri düzenliyor.

İZMİR SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

9 Eylül İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösteri uçuşu 9 Eylül günü gerçekleşirken saati 18.40 olarak duyuruldu. “SOLOTÜRK, 9 Eylül İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönümü kapsamında İzmir’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.” İfadeleri ile duyurulan gösteri ücretsiz olarak düzenleniyor. Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek olan gösteriye binlerce kişi akın edecek.

İZMİR SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN 2025?

Solotürk ekibinin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek olan gösteri uçuşu için bekleyiş devam ediyor. 9 Eylül günü gerçekleşecek olan gösteri ücretsiz olarak düzenlenirken 5 Eylül günü çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Prova uçuşu 7 Eylül günü 18.40’ta yapılırken asıl gösteri saati de 18.40 olarak belirlendi. Solotürk’ün Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 05 Eylül 2025 Cuma

Saat: 18:00

Yer: Gündoğdu Meydanı, İzmir

Prova uçuşumuz:

Tarih: 07 Eylül 2025 Pazar

Saat: 18:40

Yer: Gündoğdu Meydanı, İzmir

Gösteri uçuşlarımız:

Tarih: 09 Eylül 2025 Salı

Saat: 18:40

Yer: Gündoğdu Meydanı, İzmir

Tüm halkımız davetlidir.”