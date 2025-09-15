Menü Kapat
İzmir'de yağmur yağacak mı? 15-16 Eylül İzmir hava durumu tahmini

MGM tarafından paylaşılan raporlar sayesinde haftalık hava durumu tahminlerini öğrenebiliyoruz. Vatandaşlar tarafından İzmir'de yağmur yağıp yağmayacağı ise merak ediliyor. 15-16 Eylül İzmir hava durumu tahmini MGM tarafından açıklandı.

İzmir'de yağmur yağacak mı? 15-16 Eylül İzmir hava durumu tahmini
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 15:21

(MGM) tarafından 15-20 Eylül tarihleri arasında 81 ilin tahmin raporu açıklandı. Evden çıkarken yağmura karşı hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar tarafından 15-16 Eylül tarihlerinde 'de yağıp yağmayacağı merak ediliyor.

İzmir'de yağmur yağacak mı? 15-16 Eylül İzmir hava durumu tahmini

İZMİR'DE YAĞMUR YAĞACAK MI 15-16 EYLÜL?

MGM tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre 15-16 Eylül tarihlerinde İzmir'de yağmur beklenmiyor. İki günde de havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 25-30 dereceler arasında seyretmesi bekleniyor. 16 Eylül 2025 Salı günü ise hava sıcaklıklarının en düşük 20 derece, en yüksek ise 33 derece olması bekleniyor.

İzmir'de yağmur yağacak mı? 15-16 Eylül İzmir hava durumu tahmini

İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİ 16-21 EYLÜL

MGM tarafından İzmir'in 5 günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgilere göre bu hafta İzmir'in genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En düşük sıcaklıklar 19 Eylül ve 20 Eylül tarihleri arasında olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların ise 16 Eylül Salı günü olacağı belirtildi.

MGM tarafından paylaşılan İzmir'in 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

İzmir'de yağmur yağacak mı? 15-16 Eylül İzmir hava durumu tahmini
ETİKETLER
#izmir
#hava durumu
#sıcaklık
#meteoroloji genel müdürlüğü
#yağmur
#Aktüel
