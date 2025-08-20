Menü Kapat
Jandarma 8 bin personel alımı yaş sınırı ve başvuru şartları 2025! Başvuru tarihi belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak olanlar ise Jandarma personel alımı yaş sınırı ve KPSS puan sınırını araştırmaya başladı.

Jandarma 8 bin personel alımı yaş sınırı ve başvuru şartları 2025! Başvuru tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Genel Komutanlığı, 8 bin uzan erbaş alımı yapacak. Erkek adaylara yönelik yapılacak olan alımların 7 bin 87’si jandarma için olacağı belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma başvuru şartları ve tarihi belli oldu.

JANDARMA PERSONEL ALIMI YAŞ SINIRI 2025

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Jandarma alımı için adayların 01 Ocak 2025 itibarıyla 20 yaşını doldurmuş olması gerekirken 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 - 01 Ocak 2006 doğumlular) şartı aranıyor. Adaylarda yapma şartı bulunmazken "Askerliğe elverişli değildir" raporu bulunmaması gerekiyor.

Jandarma 8 bin personel alımı yaş sınırı ve başvuru şartları 2025! Başvuru tarihi belli oldu

JANDARMA 8 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak olan alımlardaki alanlar şöyle:

7.087 jandarma
3 at bakıcısı
10 bot serdümeni
500 sıhhiyeci
80 muhabere
10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi)
300 lojistik (mesleki nitelikli)
10 bando

Jandarma 8 bin personel alımı yaş sınırı ve başvuru şartları 2025! Başvuru tarihi belli oldu

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvuru şartlarından bazıları şöyle:

"a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiye, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri, lojistik (meslekî nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen meslekî yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

c. Düzeltmelerin nüfus kütüğüne göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2025) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2006 (dahil) - 01 Ocak 1998 (hariç) tarihleri arasında doğanlar başvurabilecektir.)

ç. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için; Askerlik hizmetini yapmış fakat müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla (20 Ağustos 2025) terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (20 Ağustos 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), askerlik hizmetini yaparken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmemiş olmak, askerlik hizmetini yaparken “Uzman Erbaşlığa Geçirilme” başvurusu reddedilmemiş olmak."

