Jrokez cenaze töreni ne zaman, nerede? Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Jrokez lakabıyla bilinen ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos 2025 Pazar günü hayatını kaybetti. Aktarılan bilgilere göre Oğuzhan Dalgakıran'ın dengesini kaybedip, 12. kattaki evinin balkonundan düştüğü öğrenildi. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından cenaze töreninin detayları araştırılmaya başlandı.

Oğuzhan Dalgakıran'ın yakın arkadaşlarından ve kendisi gibi yayıncı olan Ferit Karakaya sosyal medya hesabından cenaze namazının ne zaman, nerede yapılacağını açıkladı.

JROKEZ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Oğuzhan Dalkıran'ın cenazesi açıklanan bilgilere göre yarın (19 Ağustos 2025 Salı) günü öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nden kaldırılacak.

Ferit Karakaya yaptığı paylaşımda "Canımız kardeşimiz Oğuzhan Dalgakıran’ın cenazesi, yarın 19.08.2025 Salı günü öğle namazını müteakip Mersin Muğdat Camii’nden kaldırılacaktır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

JROKEZ KİMDİR, EVLİ Mİ?

Jrokez lakabıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran, 24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi. Mersinli olduğu bilinen ünlü yayıncı Twitch üzerinden yaptığı yayınlar ile adını duyurdu. Aralarında Kendine Müzisyen lakabıyla bilinen Kemal Can Parlak ve Eray Özkenar'ın da bulunduğu "Erik Dalı" ekibiyle ses getirdi. Oğuzhan Dalgakıran, kısa bir süre önce Aleyna Dalgakıran ile evlenmişti.