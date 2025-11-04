Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Juventus ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye saatler kala Kenan Yıldız Juventus - Sporting Lizbon maçında oynayacak mı, neden yok sorusunun gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Juventus - Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 18:16

Milli futbolcumuz 'ın forma giydiği İtalya devi bugün kapsamında ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Juventus - Sporting Lizbon maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde kapsamında oynanan Cremonese - Juventus maçında sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Taraftarlar tarafından Juventus - Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Sporting Lizbon maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı Tabii Spor aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek.

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Juventus bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2 puan toplayan İtalyan devi geçtiğimiz hafta teknik direktör İgor Tudor ile yollarını ayırdı. Luciano Spalletti ile anlaşan Juventus, teknik direktör değişikliğinin ardından Sporting Lizbon maçını kazanmayı hedefliyor.

Sporting Lizbon ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. 11. sırada başarılı bir başlangıç yapan Sporting Lisbon, Juventus maçından da galibiyet ile ayrılarak ilk 24 şansını arttırmayı planlıyor.

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

KENAN YILDIZ JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus - Sporting Lisbon maçında kadroda yer alması bekleniyor. Ancak mücadeleye yedeklerden dahil olması bekleniyor. Tedavisi yeni sonlanan Kenan Yıldız'ın henüz tam hazır olmamasından dolayı 2. yarı oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Juventus'da mücadele öncesinde Arkadiusz Milik, Bremer, Juan Cabal, Carlo Pinsoglio ve Lloyd Kelly'nin sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek.

Sporting Lizbon tarafında ise Nuno Santos ve Daniel Brangança mücadelede sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Juventus - Sporting Lizbon maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic

Sporting Lizbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Juventus - Sporting Lizbon maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#serie a
#sporting lizbon
#kenan yıldız
#juventus
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.