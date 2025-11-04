Juventus Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği İtalya devi Juventus bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Juventus - Sporting Lizbon maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu.

Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde Serie A kapsamında oynanan Cremonese - Juventus maçında sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Taraftarlar tarafından Juventus - Sporting Lizbon maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Sporting Lizbon maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı Tabii Spor aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek.

Juventus bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2 puan toplayan İtalyan devi geçtiğimiz hafta teknik direktör İgor Tudor ile yollarını ayırdı. Luciano Spalletti ile anlaşan Juventus, teknik direktör değişikliğinin ardından Sporting Lizbon maçını kazanmayı hedefliyor.

Sporting Lizbon ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. 11. sırada başarılı bir başlangıç yapan Sporting Lisbon, Juventus maçından da galibiyet ile ayrılarak ilk 24 şansını arttırmayı planlıyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus - Sporting Lisbon maçında kadroda yer alması bekleniyor. Ancak mücadeleye yedeklerden dahil olması bekleniyor. Tedavisi yeni sonlanan Kenan Yıldız'ın henüz tam hazır olmamasından dolayı 2. yarı oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Juventus'da mücadele öncesinde Arkadiusz Milik, Bremer, Juan Cabal, Carlo Pinsoglio ve Lloyd Kelly'nin sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcu da Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek.

Sporting Lizbon tarafında ise Nuno Santos ve Daniel Brangança mücadelede sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Juventus - Sporting Lizbon maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic

Sporting Lizbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Juventus - Sporting Lizbon maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.