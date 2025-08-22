Kadıköy Boğası filmi kaç saat, yaş sınırı var mı? Sinemalarda yayınlanmaya başladı

Mustafa Başaran’ın sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan sıra dışı hayatı, “Kadıköy Boğası” filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Filmin vizyona girmesiyle birlikte, yapımın süresi, yaş sınırı ve gösterim takvimi merak konusu oldu.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ KAÇ SAAT?

Kadıköy Boğası filmi toplamda 83 dakika sürüyor. Bu süre, yaklaşık olarak 1 saat 23 dakikaya denk geliyor. Mustafa Başaran’ın gerçek yaşamından esinlenen olayların aktarıldığı film, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomenin hayatındaki önemli detayları izleyicilere sunuyor. Filmin kurgusunda hem Mustafa Başaran’ın sosyal medyada tanınan yönleri hem de özel hayatına dair bölümler yer alıyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ, YAŞ SINIRI VAR MI?

Film için belirlenen yaş sınırı 13 yaş olarak açıklandı. Bu kapsamda yapım, 13 yaş ve üzerindeki izleyiciler için uygun kabul ediliyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMANA KADAR VİZYONDA, SİNEMALARDA?

Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girdi. Yapım, vizyon döneminde yalnızca sinema salonlarında izlenebilecek. Filmin ne kadar süreyle sinemalarda kalacağına ise gişe performansı ve salon programları yön verecek. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki sinemalarda eş zamanlı olarak gösterime başlayan yapım, vizyon süreci boyunca izleyicilerle buluşmaya devam edecek.