Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi

Kadıköy Boğası filminin nereden izlenebileceğini merak eden sinema severler filmi vizyona girmesi ile birlikte Kadıköy Boğası filmi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Sosyal medyada çektiği enerjik videolarla kısa sürede fenomen haline gelen ve “Kadıköy Boğası” lakabıyla bilinen Mustafa Başaran’ın hayatı, sinema filmi oldu. Fenerbahçe sevgisi, platonik aşkı Rabia ve köpeği Çomar ile bilinen Mustafa Başaran’ın hikâyesini konu alan film, 22 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girdi. İşte Kadıköy Boğası filmi full izleme bilgileri…

Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi
Boğası filmi, sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran’ın hayatını beyaz perdeye taşıdı. Filmde, hem gerçek yaşam öyküsünden izler hem de kurgusal sahneler yer alıyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ FULL İZLE

Kadıköy Boğası filminde, Mustafa Başaran’ın yaşamında önemli bir yer tutan sevgisi, köpeği Çomar ile ilişkisi ve platonik aşkı Rabia gibi detaylar yer alıyor. Yapımda ayrıca Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum gibi isimler de farklı rolleri canlandırıyor.

Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi

İzleyiciler, filmde Mustafa Başaran’ın sosyal medyada yakaladığı enerjik tarzını beyaz perdeye taşıyan sahnelerle karşılaşıyor. Senaryoda özellikle Rabia karakteri sürpriz bir şekilde yer alırken, köpeği Çomar’ın da önemli sahneleri bulunuyor.

Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy Boğası filmi, vizyon döneminde yalnızca sinema salonlarında gösteriliyor. Türkiye genelindeki salonlarda gösterime giren , 22 Ağustos Cuma günü itibarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Sinema severler, bilet alarak filmi beyaz perdede izleyebiliyor.

Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi

Yapımın ilerleyen süreçte dijital platformlara gelmesi bekleniyor. Ancak şu an için hangi dijital platformlarda yer alacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Film ekibinin platformlarla anlaşma sağlaması halinde, vizyon süresi tamamlandıktan sonra dijitalde de yayınlanabileceği tahmin ediliyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ HANGİ HANGİ SİNEMALARDA?

Filmin vizyon tarihi olan 22 Ağustos 2025 itibarıyla farklı şehirlerdeki sinema salonlarında gösterime girmesi planlandı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak izleyicilerle buluşan yapım, büyük şehirlerdeki birçok sinema salonunda vizyona girdi. İzleyiciler, yaşadıkları şehirlerdeki sinema salonlarının programlarını takip ederek film seanslarına ulaşabiliyor. Kadıköy Boğası’nın vizyon başlangıcıyla birlikte geniş bir dağıtım ağı üzerinden salonlarda yer bulduğu ifade ediliyor.

Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ ÇIKTI MI, VİZYONA GİRDİ Mİ?

Film, 22 Ağustos Cuma günü vizyona girdi. Vizyon tarihiyle birlikte Türkiye genelinde sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Bu tarihten itibaren filmi izlemek isteyenler, bilet alarak sinemalarda yapımı görebiliyor.

Kadıköy Boğası filmi nereden izlenir? Full HD vizyona girdi

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ HANGİ PLATFORMDA, NEREDE YAYINLANIYOR?

Kadıköy Boğası filmi şu an için yalnızca sinema salonlarında gösteriliyor. Yapımın hangi dijital platformda yayınlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

