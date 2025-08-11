Kahramanmaraş yangın son dakika söndürüldü mü? Lojman inşaatında yangın çıktı

Bugün (11 Ağustos 2025 Pazartesi) sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bağlı olan Maarif Mahallesi'ndeki lojmanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek çevre bahçelere sıçradı.

Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş yangın son dakika söndürüldü mü, son durumu araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Maarif Mahallesi'ndeki lojmandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ahşap lojmandan fırlayan parçaların çevrede bulunan bahçelerde yangına sebep olduğu belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait olduğu ve kullanılmadığı belirtilen ahşap lojmanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ LOJMANDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yetkililer tarafından yapılacak incelemelerle birlikte, çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.