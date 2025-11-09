Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Karagümrük Konyaspor maç skoru kaç kaç? Kritik 3 puanı kaptı

Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 8 maç sonra kazandı.

Karagümrük Konyaspor maç skoru kaç kaç? Kritik 3 puanı kaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 17:48

, Trendyol 'in 12. haftasında 'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 üstün tamamladı.

Karagümrük'e galibiyeti kazandıran goller 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada Datro Fofana'dan geldi.

Kırmızı siyahlılar, Süper Lig'de 8 maçlık 3 puan özlemine son vererek ikinci zaferini elde etti.

Karagümrük Konyaspor maç skoru kaç kaç? Kritik 3 puanı kaptı

Karagümrük, en son 3. haftada Antalyaspor'u yenmişti.

Teknik direktör Marcel Licka ile yaklaşık 10 gün önce yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, göreve Onur Can Korkmaz'ı getirmişti.

Korkmaz, Karagümrük'ün başında çıktığı ikinci karşılaşmada ilk galibiyetini aldı.

Karagümrük Konyaspor maç skoru kaç kaç? Kritik 3 puanı kaptı

Hafta içerisinde Recep Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adamlık görevi için Çağdaş Atan'la anlaşan Konyaspor ise yeni çalıştırıcısıyla çıktığı ilk maçtan mağlup döndü.

Bununla birlikte Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de 200. mücadelesine çıktı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de puanını 7'ye yükseltmesine rağmen son sıradan çıkamadı. 14 puanlı Konyaspor ise 9. sırada yer alıyor.

