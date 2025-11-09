Karagümrük Konyaspor maç skoru kaç kaç? Kritik 3 puanı kaptı

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor’u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 üstün tamamladı.

Karagümrük’e galibiyeti kazandıran goller 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada Datro Fofana’dan geldi.

Kırmızı siyahlılar, Süper Lig’de 8 maçlık 3 puan özlemine son vererek ikinci zaferini elde etti.

Karagümrük, en son 3. haftada Antalyaspor’u yenmişti.

Teknik direktör Marcel Licka ile yaklaşık 10 gün önce yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, göreve Onur Can Korkmaz’ı getirmişti.

Korkmaz, Karagümrük’ün başında çıktığı ikinci karşılaşmada ilk galibiyetini aldı.

Hafta içerisinde Recep Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adamlık görevi için Çağdaş Atan’la anlaşan Konyaspor ise yeni çalıştırıcısıyla çıktığı ilk maçtan mağlup döndü.

Bununla birlikte Konyaspor’un kaptanı Guilherme, Süper Lig’de 200. mücadelesine çıktı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de puanını 7’ye yükseltmesine rağmen son sıradan çıkamadı. 14 puanlı Konyaspor ise 9. sırada yer alıyor.