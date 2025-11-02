Menü Kapat
20°
 Erdem Avsar

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?

Kira zam oranı 2025 Kasım ayı hesaplaması, ayın sonuna yaklaşılmasıyla hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla kira zammı netleşecek.

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu mu ne zaman açıklanacak?
Ev ve iş yeri sahiplerinin merakla beklediği 2025 Kasım kira artış oranı için gözler 'in verilerine çevrildi.

Öte yandan ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon tahminlerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun Ekim’de yüzde 33,05’e gerileyeceği öngörüsü dikkat çekiyor.

Ekim ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz Eylül döneminde ise kira artış oranı yüzde 39,62 seviyesindeydi.

2025 KASIM KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2025 Ekim ayı enflasyon oranlarının duyurulacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon sonuçları 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da ilan edilecek.

Kasım ayı kira artış oranı da 3 Kasım tarihinde kesinleşmiş olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

2025 Kasım ayında kira artış oranı neye göre belirlenecek?
Kasım kira zammı, TÜİK’in 3 Kasım’da açıklayacağı Ekim ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranı esas alınarak hesaplanacak.
