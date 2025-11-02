Kasım ayında borsada hangi hisseler temettü verecek?

Kategoriler
Borsa İstanbul’da temettü duyuruları sürüyor. 2025’in Kasım ayında yatırımcılarını mutlu edecek yeni temettü ödemeleri gündemde.
KAP’a yapılan bildirimlere göre, 10 farklı şirket kâr payı dağıtım tarihlerini ve ödeme tutarlarını resmen duyurdu.
Hisse başına 0,2346491 TL brüt ve 0,1994517 TL net temettü ödeyecek.
Hisse başına 1,0941176 TL brüt ve 0,9299999 TL net temettü dağıtacak.
Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü verecek.
Hisse başına 0,0326981 TL brüt ve 0,0277933 TL net temettü aktaracak.
Hisse başına 0,1762589 TL brüt ve 0,1498200 TL net temettü sağlayacak.
Hisse başına 0,0324481 TL brüt ve 0,0275808 TL net temettü dağıtacak.
Hisse başına 0,50 TL brüt ve 0,425 TL net temettü ödeyecek.
Hisse başına 0,4179027 TL brüt ve 0,3552172 TL net temettü sağlayacak.
Hisse başına 0,0840336 TL brüt ve 0,0714285 TL net temettü verecek.
Hisse başına 0,0512820 TL brüt ve 0,0435897 TL net temettü aktaracak.