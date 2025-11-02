Kasım ayında borsada hangi hisseler temettü verecek?

Borsa İstanbul’da temettü duyuruları sürüyor. 2025’in Kasım ayında yatırımcılarını mutlu edecek yeni temettü ödemeleri gündemde.

KAP’a yapılan bildirimlere göre, 10 farklı şirket kâr payı dağıtım tarihlerini ve ödeme tutarlarını resmen duyurdu.

TEMETTÜ VERECEK FİRMALAR HANGİLERİ?

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Hisse başına 0,2346491 TL brüt ve 0,1994517 TL net temettü ödeyecek.

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

Hisse başına 1,0941176 TL brüt ve 0,9299999 TL net temettü dağıtacak.

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) (2. taksit)

Hisse başına 0,3799795 TL brüt ve 0,3229825 TL net temettü verecek.

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) (2. taksit)

Hisse başına 0,0326981 TL brüt ve 0,0277933 TL net temettü aktaracak.

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)

Hisse başına 0,1762589 TL brüt ve 0,1498200 TL net temettü sağlayacak.

Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ)

Hisse başına 0,0324481 TL brüt ve 0,0275808 TL net temettü dağıtacak.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) (2. taksit)

Hisse başına 0,50 TL brüt ve 0,425 TL net temettü ödeyecek.

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) (2. taksit)

Hisse başına 0,4179027 TL brüt ve 0,3552172 TL net temettü sağlayacak.

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) (3. taksit)

Hisse başına 0,0840336 TL brüt ve 0,0714285 TL net temettü verecek.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) (3. taksit)

Hisse başına 0,0512820 TL brüt ve 0,0435897 TL net temettü aktaracak.