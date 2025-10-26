Kasımpaşa Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Taraftar sinirlendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş, henüz 5. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle üstünlüğü yakaladı.

Siyah-beyazlı ekipte Tammy Abraham, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Kasımpaşa, dönen topta 33. dakikada Winck’in ayağından golü buldu ve skoru eşitledi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve iki taraf da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 17 puanla liderliğin 11 puan uzağında kaldı. Kasımpaşa’nın puanı ise 10’a yükseldi.

Sergen Yalçın’ın takımı, gelecek hafta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.