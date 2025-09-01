Kastamonu orman yangını söndü mü? Karabük yangını geniş alana yayıldı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle Kastamonu Araç ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle bir köy tahliye edilirken son dakika Kastamonu yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile Kastamonu'ya sıçrarken Araç ilçesinde yangınla mücadele devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2. gününde ekiplerin yoğun çalışması devam ederken bazı bölgeler tedbir amaçlı boşaltıldı.

KARABÜK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Karabük-Kastamonu kara yolunun Toprakcuma mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 45 personelle müdahale ediliyor. Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken ekiplerin çalışması sürüyor.