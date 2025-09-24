Menü Kapat
24°
 Hüseyin Bahcivan

Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın erteleme maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş bugün erteleme maçı kapsamında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Mücadelede kurallar gereği Beşiktaş'ta sonradan transfer olan 8 futbolcu oynayamayacak.

Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın erteleme maçı 11'i belli oldu
, Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında ile deplasmanda karşı karşıya gelecekti.

Ancak siyah-beyazlıların Avrupa maçından dolayı mücadele ertelenmişti. Kayserispor - Beşiktaş erteleme maçı bugün (24 Eylül 2025 Çarşamba) saat 20.00'de oynanacak.

Taraftarlar tarafından Kayserispor - Beşiktaş , muhtemel 'leri merak ediliyor.

Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın erteleme maçı 11'i belli oldu

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Ev sahibi Kayserispor'da yeni German Onughka, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Youssef Ait Bennasser ve Deniz dönmezler maçın normal tarihinden sonra transfer olduğu için oynamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Joao Mendes, Carlos Mane ve Majid Hosseini'de sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın erteleme maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş tarafında ise yeni transferlerden El Bilal Toure, Cerny, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Cengiz Ünder ve Jota Silva'da kurallar gereği forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu'da siyah-beyazlıların, Kayserispor deplasmanında yer almayacak.

Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Sergen Yalçın'ın erteleme maçı 11'i belli oldu

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Kayserispor - Beşiktaş maçında cezası sona eren Orkun Kökçü'nün tekrardan ilk 11'de dönmesi bekleniyor. Mücadelenin muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Stefano Denswil, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Opoku, Mehmet Eray, Cardoso, Indrit Tuci

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Ndidi, Rashica, Orkun, Rafa Silva, Abraham

