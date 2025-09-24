Kayserispor Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Beşiktaş gol oldu yağdı

Süper Lig'in 1. haftasının erteleme karşılaşmasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15., 32. ve 58. dakikalarda Rafa Silva, 45+1. dakikada ise Tammy Abraham attı.

Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Kayserispor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibin altyapısından çıkan 18 yaşındaki Devrim Şahin’e şans verdi.

Bu neticenin ardından Beşiktaş puanını 9’a çıkardı ve 1 karşılaşma eksiğiyle 9. sırada bulundu.

Kayserispor ise 4 puanda ve 15. basamakta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor’u konuk edecek. Kayserispor ise 28 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği’ni misafir edecek.