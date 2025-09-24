Menü Kapat
24°
Kayserispor Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Beşiktaş gol oldu yağdı

Süper Lig'in 1. haftasının ertelenen maçında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor’u farklı skorla yendi.

Kayserispor Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Beşiktaş gol oldu yağdı
'in 1. haftasının erteleme karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15., 32. ve 58. dakikalarda , 45+1. dakikada ise attı.

Kayserispor Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Beşiktaş gol oldu yağdı

Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Kayserispor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibin altyapısından çıkan 18 yaşındaki Devrim Şahin’e şans verdi.

Kayserispor Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Beşiktaş gol oldu yağdı

Bu neticenin ardından Beşiktaş puanını 9’a çıkardı ve 1 karşılaşma eksiğiyle 9. sırada bulundu.

Kayserispor ise 4 puanda ve 15. basamakta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor’u konuk edecek. Kayserispor ise 28 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği’ni misafir edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş’ın Kayserispor karşısındaki gollerini kimler kaydetti?
Golleri 15., 32. ve 58. dakikalarda Rafa Silva, 45+1. dakikada ise Tammy Abraham attı.
