Kenan İmirzalıoğlu farklı projelerde yer almak istediği için Kim Milyoner Olmak İster programını bıraktı

09 Eylül 2024 10:33 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:03

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu programdan ayrıldığını açıkladı. Programı yakından takip eden vatandaşlar tarafından Kenan İmirzalıoğlu'nun neden bıraktığı merak edildi.

Televizyon ekranlarında uzun süredir yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 5 yıl boyunca sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu programdan ayrıldığını açıkladı.

Kenen İmirzalıoğlu'nun yerine artık sunuculuk koltuğuna ünlü oyuncu Oktay Kaynarca oturacak.

İzleyiciler tarafından 2019'dan beri sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'i neden bıraktığı araştırılıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İ NEDEN BIRAKTI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu, farklı projelerde yer almak istediği için bıraktı.

8 Eylül Pazar akşamı yayınlanan yeni sezonunun ilk bölümünü Oktay Kaynarca sundu.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu 19 Nisan 1974 yılında Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem mahallesinde dünyaya geldi.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini oynayarak adını geniş kitlelere duyurdu.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel adlı dizide ise kariyerinin doruk noktalarından birini yaşayan ünlü oyuncu 2012 senesinde Karadayı dizisinde rol aldı.

Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında ünlü oyuncu Sinem Kobal ile evlendi ve çiftin iki çocukları oldu.