Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Bruno Lage kararını verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında bugün Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma beraberlik ile sonuçlanmıştı. Bugün oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne yükselecek.

Kritik mücadele öncesinde taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica - Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanan Kadıköy'deki karşılaşmada ilk 11'de başlamıştı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'in milli futbolcuyu bu karşılaşmada da ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Muhtemel ilk 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe tarafından Benfica kamp kadrosu açıklandı. Kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."