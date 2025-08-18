Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi öncesi son tur

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, Benfica ile bonservis görüşmeleri ise devam ediyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile eşleşmesi ise Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmadaki durumunu gündeme getirdi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçında oynatabilirim" ifadelerini kullandı.

Benfica'da Bruma'nın sakatlığı sonrasında Kerem Aktürkoğlu ilk 11'in kritik ismi haline geldi. Bu sebepten dolayı Kerem Aktürkoğlu'nun mücadelede oynama ihtimali bulunuyor. Ancak iki kulüp arasında gerçekleşen transfer görüşmeleri nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada yer almayacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de düzenlenecek. İlk karşılaşma TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta Lizbon'da gerçekleştirilecek. İki karşılaşmanın ardından ise Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılacak olan takım belli olacak.