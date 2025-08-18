Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi öncesi son tur

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Sarı-lacivertliler bir süredir Portekiz ekibiyle milli futbolcunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp, oynamayacağıyla ilgili açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi öncesi son tur
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:30

, 'da forma giyen milli futbolcu 'nu kadrosuna katmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin, Benfica ile bonservis görüşmeleri ise devam ediyor.

Fenerbahçe'nin play-off turunda Benfica ile eşleşmesi ise Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmadaki durumunu gündeme getirdi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi öncesi son tur

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçında oynatabilirim" ifadelerini kullandı.

Benfica'da Bruma'nın sakatlığı sonrasında Kerem Aktürkoğlu ilk 11'in kritik ismi haline geldi. Bu sebepten dolayı Kerem Aktürkoğlu'nun mücadelede oynama ihtimali bulunuyor. Ancak iki kulüp arasında gerçekleşen görüşmeleri nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada yer almayacağı tahmin ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica maçında oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi öncesi son tur

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de düzenlenecek. İlk karşılaşma TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta Lizbon'da gerçekleştirilecek. İki karşılaşmanın ardından ise Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılacak olan takım belli olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.