Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye mi transfer oldu? Resmi açıklama geldi

Uzun süren müzakerelerin ardından Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.

Kerem için Benfica'ya 22.5 milyon Euro ve prim olarak 2.5 milyon Euro ödenecek.

Benfica'dan yapılan açıklamada "Ayrıca Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu koşullar hakkında bilgi verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY’I TAKİBİ BIRAKTI MI?

Galatasaray resmi sosyal medya hessapları Kerem Aktürkoğlu'nu takibi bıraktı.

Kerem de Instagram'da Galatasaray'la ilgili olan gönderilerini kaldırdı.

İki kulüp yaklaşık 1 aydır görüşme halindeyken Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye ancak play-off sonrası bırakabileceğini iletmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLUBONSERVİSİ NE KADAR?

Milli futbolcu rövanş karşılaşmasında gol atmış, hatta gol sevinci göstermemişti.

Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hususunda bir ön mutabakata varıldı.

Söz konusu mutabakat, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir bedelin eklenmesini öngörülüyor.

Bu nedenle transferin miktarı 25 milyon Euro değerine ulaşabilir.