Kick çöktü mü, erişim engeli mi geldi? Platforma bağlantılarda erişim problemi yaşanıyor

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Kick'te 18 Kasım saat 15.00 sıralarından beri erişim sorunları yaşanıyor.

Platforma bağlanan kullanıcılar "Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed." hatası ile karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Kullanıcılar tarafından Kick çöktü mü, erişim engeli mi geldi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

KİCK ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

Kick platformunda yaşanan sorun Cloudflare sisteminden dolayı kaynaklanıyor. Dünya genelinde Cloudflare altyapısını kullanan Kick dahil olmak üzere birçok internet sitesinde sorunlar yaşanıyor.

Cloudflare tarafından yaşanan teknik problemin neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sorunun kısa süre içerisinde giderilip, tekrardan platformlara erişim sağlanması bekleniyor.

KİCK ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 18 KASIM?

Kick platformuna Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor.

BTK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle: