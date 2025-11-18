Menü Kapat
Cloudflare çöktü mü, neden çöktü? Açıklama geldi

İnternet siteleri ve sosyal medya uygulamalarının çökmesiyle birlikte Cloudflare çöktü mü sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cloudflare sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle bazı sosyal medya uygulamaları ve internet sitelerine erişim sorunu yaşanıyor.

Cloudflare çöktü mü, neden çöktü? Açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
16:48
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
16:48

Birçok sitenin altyapısını sağlayan Cloudflare sistemlerinde yaşanan bir problem nedeniyle bazı hesapları ve internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşanıyor.

Cloudflare çöktü mü, neden çöktü? Açıklama geldi

CLOUDFLARE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Cloudflare'da yaşanan bir sorun sebebiyle birçok popüler sosyal medya ve siteye erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Cloudflare sistemlerinde yaşanan sorunun ne zaman kendine geleceğine yönelik ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Cloudflare çöktü mü, neden çöktü? Açıklama geldi

CLAUDFLARE'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Bu sabah itibariyle internetin neredeyse tamamında büyük bir erişim erişim problemi yaşanıyor.

Başta olmak üzere birçok internet sitesi ve uygulamalarda kesintiler var.

Türkiye dâhil birçok ülkede internete erişilemiyor, giriş yapılamıyor ya da yavaş raporlarının geldiğini gösteriyor.

Cloudflare çöktü mü, neden çöktü? Açıklama geldi

İlk etapta birkaç ülkede patlak veren bu , Türkiye'nin de dâhil olduğu daha geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda.

Cloudflare yaptığı açıklama ile kesintinin varlığını doğruladı.

Firmanın durum sayfasında "Birçok firmayı ve uygulamayı etkileyen bir sorunu fark ettik. Yaygın olarak gözüken 500 erişilemiyor hataları, Cloudflare Dashboard ve API problemleri tespit edildi. Sorunun tam etkisini anlamak ve sorunu gidermek için çalışıyoruz. Kısa süre içinde daha fazla güncelleme paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

