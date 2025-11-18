Otobüste dehşet anları! 'Yan baktın' kavgasında kan aktı

Dün akşam saatlerinde Konya Karatay'da seyir eden otobüste 'yan baktın' sebebiyle tartışma çıktı. Tatlıcak Mahallesi istikametinde olan otobüste başlayan tartışmada Vahdettin I. isimli şahıs yanında bulunan 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk'ü bıçakladı.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadirhan Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.