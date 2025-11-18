Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

ChatGPT yasaklandı mı, kapandı mı son dakika 18 Kasım?

Bugün X, YouTube, ChatGPT gibi uygulamalarda teknik sorun yaşanırken kullanıcılar ChatGPT yasaklandı mı, kapatıldı mı araştırmasına başladı. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen sorun sonrasında ChatGPT erişim engeli ihtimali merak edildi.

ChatGPT yasaklandı mı, kapandı mı son dakika 18 Kasım?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 16:53

18 Kasım Salı günü meydana gelen erişim sorunu birçok sitede etkili oldu. Her gün binlerce kişi tarafından kullanılan uygulamasında da teknik sorunlar yaşandı.

CHATGPT YASAKLANDI MI SON DAKİKA?

Bugün dünya genelinde yaşanan bağlantı hatası geniş çapta meydana geldi. Cloudflare altyapısında meydana gelen çökme durumu nedeniyle ChatGPT'ye erişim sağlanamıyor. ChatGPT'de herhangi bir yasaklanma durumu bulunmamakta. Dünya çapında yaşanan sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi beklenirken henüz açıklama gelmedi.

ChatGPT yasaklandı mı, kapandı mı son dakika 18 Kasım?

CHATGPT KAPANDI MI SON DAKİKA 18 KASIM?

ChatGPT uygulamasında herhangi bir sorun bulunmazken Cloudflare altyapısında yaşanan sorun nedeniyle uygulamalara erişim sağlanamıyor. Öğle saatlerinde meydana gelen sorun çoğu sitenin erişimini kapattı. ChatGPT uygulamasında herhangi bir kapatılma ve yasaklanma durumu bulunmuyor.

YouTube çöktü mü son dakika 18 Kasım? YouTube neden açılmıyor, kapandı mı?
