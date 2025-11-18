ChatGPT yasaklandı mı, kapandı mı son dakika 18 Kasım?

18 Kasım Salı günü meydana gelen erişim sorunu birçok sitede etkili oldu. Her gün binlerce kişi tarafından kullanılan ChatGPT uygulamasında da teknik sorunlar yaşandı.

Bugün dünya genelinde yaşanan bağlantı hatası geniş çapta meydana geldi. Cloudflare altyapısında meydana gelen çökme durumu nedeniyle ChatGPT'ye erişim sağlanamıyor. ChatGPT'de herhangi bir yasaklanma durumu bulunmamakta. Dünya çapında yaşanan sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi beklenirken henüz açıklama gelmedi.

