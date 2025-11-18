YouTube çöktü mü son dakika 18 Kasım? YouTube neden açılmıyor, kapandı mı?

Dünyanın her yerinde kullanılan YouTube, Instagram, X, ChatGPT gibi uygulamalarda sorun yaşanırken YouTube çöktü mü merak edildi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 18 KASIM?

YouTube platformunda yaşanan erişim sorunu X, ChatGPT gibi uygulamalarda da yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan erişim problemi henüz çözülemezken kullanıcılar sorunun nedenini araştırmaya başladı.

YOUTUBE KAPANDI MI SON DAKİKA?

18 Kasım Salı günü meydana gelen erişim sorunu sonrasında birçok uygulamada sorun yaşandı. Kullanıcılar hesaplarına ve uygulamaya erişemezken sorun halen çözülmedi.