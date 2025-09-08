Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kimya, biyoloji, fizik, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi?

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin defter alışverişleri de başladı. Öğrenciler ve veliler tarafından kimya, biyoloji, fizik ve coğrafya defterinin kareli mi, çizgili mi olduğu merak ediliyor. Sözel dersler ve sayısal dersler arasında ihtiyaçlar doğrultusunda defterler kareli veya çizgili olarak tercih ediliyor.

Kimya, biyoloji, fizik, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi?
İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 dönemi bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin alışverişleri de başladı. Öğrenciler ve veliler tarafından , biyoloji, , coğrafya defterlerinin kareli mi yoksa, çizgili mi olduğu araştırılmaya başlandı.

Kimya, biyoloji, fizik, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi?

KİMYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Kimya, sayısal dersler arasında yer alıyor. Öğrenciler kimya derslerinde elementler gibi birçok konuda çizim yapıyorlar. Bu kapsamda öğrencilerin daha kolay çizim yapabilmeleri için kimya defterinin kareli olması öneriliyor. Bu sayede öğrenciler daha kolay çizimler gerçekleştirebiliyor.

Kimya, biyoloji, fizik, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi?

BİYOLOJİ DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Biyoloji dersi sözel bir ders olarak görülse de sayısal dersler arasında yer alıyor. Biyoloji dersinde de öğrenciler çizimler yapıyor. Öğrencilerin çizimleri daha iyi yapabilmeleri için biyoloji defterini kareli olmak daha iyi bir tercih olacaktır.

Kimya, biyoloji, fizik, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi?

FİZİK DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Fizik defterinin de kimya ve biyoloji derslerinde olduğu gibi kareli alınması tavsiye ediliyor. Fizik formüllerini ve çizimlerini öğrenciler kareli defterde daha düzenli ve kolay yapacaktır.

Kimya, biyoloji, fizik, coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi?

COĞRAFYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Coğrafya dersi sözel dersler arasında yer alıyor. Ancak Türkçe, tarih gibi sözel derslerin aksine coğrafya dersinin defterinin kareli alınması tavsiye ediliyor. Kareli defter sayesinde öğrenciler derste yapılacak olan geometrik şekilleri daha düzgün çizebilirler.

