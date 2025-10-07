Kış lastiği ne zaman takılır? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih

Ticari araçlar için olan kış lastiği uygulamasının bu yıl ne zaman başlayacağı açıklandı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama bu yıl 1 ay daha fazla uygulanacak.

Sürücüler tarafından kış lastiği ne zaman takılacağı ise merak ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR 2025?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek olan kış lastiği uygulaması geçtiğimiz yıla göre 1 ay daha uzun sürecek.

Bakan Uraloğlu açıklamasında "Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak." ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği, yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerine ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Bakan Uraloğlu açıklamasında "Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafikte yol tutuşunu arttırmak ve güvenliği sağlamak için kullanılan kış lastikleri birçok kazanın önüne geçiyor. Kış lastiği havanın 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde aracınızın yol tutuşunu ciddi bir oranda artırıyor.