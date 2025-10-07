Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kış lastiği ne zaman takılır? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih

Ekim ayının gelmesiyle birlikte kış lastiği uygulaması da gündeme geldi. Her yıl uygulanan kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Sürücüler tarafından kış lastiğinin ne zaman takılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kış lastiği ne zaman takılır? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 10:34

için olan uygulamasının bu yıl ne zaman başlayacağı açıklandı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama bu yıl 1 ay daha fazla uygulanacak.

Sürücüler tarafından kış lastiği ne zaman takılacağı ise merak ediliyor.

Kış lastiği ne zaman takılır? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR 2025?

Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek olan kış lastiği uygulaması geçtiğimiz yıla göre 1 ay daha uzun sürecek.

Bakan Uraloğlu açıklamasında "Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak." ifadelerini kullandı.

Kış lastiği ne zaman takılır? 2025 Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği, yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerine ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Bakan Uraloğlu açıklamasında "Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafikte yol tutuşunu arttırmak ve güvenliği sağlamak için kullanılan kış lastikleri birçok kazanın önüne geçiyor. Kış lastiği havanın 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde aracınızın yol tutuşunu ciddi bir oranda artırıyor.

ETİKETLER
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#kış lastiği
#ticari araçlar
#Zorunlu Kış Lastiği
#Kış Lastiği Uygulaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.