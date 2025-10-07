Yeni Dacia Hipster resmen tanıtıldı! Fiyatıyla elektrikli otomobil pazarına damga vuracak

Elektrikli otomobil pazarında maliyetleri aşağı çekme yarışı, çoğu zaman karmaşık çözümlerle sonuçlandı. Dacia ise Hipster adını verdiği konseptle ters yönde ilerliyor.

Üreticinin geliştirdiği model, Citroën 2CV ve Fiat Panda'nın tarihsel sadeliğini anımsatan bir yaklaşım sergiliyor. Elektrikli araç rozetinin altında genellikle görülen abartılı vaatler ve gereksiz lükslerden uzak bir duruşa sahip. Amaç: insanları yola çıkaracak en temel çözümleri sağlamak.

DACIA HIPSTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hipster şimdilik yalnızca bir konsept olarak tanıtılmış durumda. Ancak üretim niyeti fazlasıyla açık. Modelin, Dacia'nın halihazırda en ucuz elektrikli otomobili olan Spring'den bile daha uygun fiyatla piyasaya girmesi bekleniyor. Spring, Almanya'da 17 bin euronun hemen altında (yaklaşık 18 bin 400 dolar), Birleşik Krallık’ta ise yaklaşık 15 bin sterlin (18 bin 900 dolar civarı) seviyesinden satılıyor.

Dacia'ya göre, Avrupa'da yeni araçların ortalama fiyatı 2010 ile 2024 yılları arasında yüzde 77 artarak hane halkı gelirini çok geride bıraktı. Hipster, bu dengesiz tabloya karşı bir çözüm olarak görülüyor. Dacia, zaten bütçe dostu kimliğiyle öne çıkan Spring'in de ötesine geçerek elektrikli ulaşımı daha geniş kesimlere ulaştırmayı amaçlıyor.

MİKRO BOYUTLARDA KOMPAKT TASARIM

Yeni konsept, ölçüleriyle de dikkat çekiyor. 3 metre uzunluğa, 1,55 metre genişliğe ve 1,54 metre yüksekliğe sahip olan model, Japonya'daki kei car sınıfının bile altında kalıyor. Yalnızca Citroën Ami gibi birkaç mikro boyutlu dört tekerlekli araç, daha küçük değerlere sahip.

Tasarım ekibi Hipster'ın şeklini "dört köşesine oturtulmuş tekerlekleri olan bir blok" şeklinde tanımlıyor. Araç Jeep ve Land Rover Defender'ın küçültülmüş bir karışımı gibi görünüyor, kısa ön kısmı, dik burnu ve düz pencere yüzeyleri bulunuyor.

Gövde tek renk boyanmış. Buna eşlik eden üç renkli parça ve kısmen geri dönüştürülmüş Starkle adlı malzemeden üretilmiş koruyucu kaplamalar maliyeti düşük tutmayı sağlıyor. Kapı kollarının yerine kayışların kullanılması, stop lambalarının arka camın arkasına yerleştirilmesi ve sürgülü camlar da aynı anlayışın örnekleri arasında.

Dış boyutlar her ne kadar mikro ölçekte olsa da iç mekanda dört yetişkinin rahat edebileceği alan sağlanmış. Bölünmüş arka bagaj kapağının ardında 70 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında kapasite 500 litreye ulaşıyor.

Akü kapasitesi ve motor gücü tam olarak açıklanmadı. Ancak Dacia, Hipster'ın menzilinin gerçek hayattaki alışkanlıklara göre ayarlandığını ima ediyor.