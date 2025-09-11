Menü Kapat
Konuşanlar ne zaman başlayacak, hangi platformda 2025? İlk bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu

Hasan Can Kaya'nın sunduğu konuşanlar programı yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından ilk bölümün yayınlanacağı tarihi duyurdu. Programın izleyicileri tarafından Konuşanlar ne zaman başlayacak, hangi platformda olduğu merak ediliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 16:39

tarafından sunulan ve ilk olarak YouTube'da yayınlanan, daha sonra platformuna geçiş yapan programı yeni sezonunun çıkış tarihi açıklandı.

Bu sezon farklı bir platformda yayınlanacak olan Konuşanlar programının ne zaman başlayacağı ise gündem oldu.

KONUŞANLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ PLATFORMDA 2025?

Hasan Can Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre Konuşanlar programı bu sezon + platformunda yayınlanacak.

Konuşanlar programının yeni sezonu ise 19 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Hasan Can Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Perde aralanıyor, Konuşanlar yeni evine geliyor. Konuşanlar yeni bölümüyle 19 Eylül'de sadece Disney+'ta" ifadelerini kullandı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında sinema sektöründe çalışmaya başlayan ünlü isim, setlerde reji asistanlığı gibi birçok görevde rol aldı. 2014 yılında 1 Erkek 1 Kadın adlı dizide senaristlik yapan Hasan Can Kaya, arkadaşlarının yönlendirmesiyle stand-up komedi yapmaya başladı. 2020 yılında yaptığı Konuşanlar adlı program ile adını geniş kitlelere duyurdu.

