19°
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarihi açıkladı

KPSS Lisans sınavı 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Milyonlarca aday KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan bilgisi sınavlarına girdi. Adaylar tarafından KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Adayların beklediği müjdeli haber ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarihi açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından sınavı 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından milyonlarca adayın gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar tarafından KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarihi açıkladı

KPSS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR, ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınavının sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlara adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Sınav sonuç belgelerinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi.

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarihi açıkladı

KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavının sonuçlarının saat kaçta açıklanacağıyla ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 10 Ekim 2025 Cuma günü öğle saatlerinde kadar duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

