Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları bugün açıklanacak. Sınava giren adaylar tarafından ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ise merak ediliyor. ÖGG sınav sonuçlarının nereden, nasıl öğrenileceği belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 11:39

'ne () bağlı olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 117. dönem (ÖGG) sınavnın sonuçları için geri sayım başladı.

Adaylar tarafından ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

EGM tarafından açıklanan bilgiler egöre 117. dönem ÖGG ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları bugün (7 Kasım 2025 Cuma) açıklanacak. Sonuçların saat 13.00'de duyurulması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında sonuçlarına itiraz edebilecekler. Yazılı sınav itiraz sonuçlarının ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların EGM'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu le giriş yapamları gerekiyor. Girişy aptıktan sonra adaylar sonuç ekranından sınavdan aldıkları puanları görebilecekler. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda en az 60 puan ve üstü alan adaylar başarılı sayılacak.

ETİKETLER
#emniyet genel müdürlüğü
#özel güvenlik görevlisi
#egm
#Ögg Sınavı
#Ögg Sonuçları
#İtiraz Süresi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.