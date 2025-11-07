ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 117. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavnın sonuçları için geri sayım başladı.

Adaylar tarafından ÖGG sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

EGM tarafından açıklanan bilgiler egöre 117. dönem ÖGG ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları bugün (7 Kasım 2025 Cuma) açıklanacak. Sonuçların saat 13.00'de duyurulması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında sonuçlarına itiraz edebilecekler. Yazılı sınav itiraz sonuçlarının ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların EGM'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu le giriş yapamları gerekiyor. Girişy aptıktan sonra adaylar sonuç ekranından sınavdan aldıkları puanları görebilecekler. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda en az 60 puan ve üstü alan adaylar başarılı sayılacak.