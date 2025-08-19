Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav 7 Eylül’de

2025 KPSS Lisans sınavları 7 Eylül 2025 tarihinde olurken Genel Yetenek-Genel Kültür sı 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak. Heyecanla beklenen KPSS sınavına kısa süre kala sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı da merak edildi. Gözler ÖSYM açıklamasında.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav 7 Eylül’de
yılında uygulanacak olan sınavı için bekleyiş devam ederken adaylar sınav giriş yerlerinin duyurulacağı tarihi bekliyor. Binlerce aday KPSS sınavlarında ter dökecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR 2025?

2025 yılında lisans sınavı 7 Eylül, Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavları 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında tarafından erişime açılması bekleniyor.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav 7 Eylül’de

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılında uygulanacak olan KPSS sınavı için heyecan devam ederken adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınava yaklaşık 10 gün kala belgelerin duyurulması bekleniyor.

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav 7 Eylül’de

KPSS NE ZAMAN? 2025 SINAV TAKVİMİ

KPSS başvuruları: 26 Haziran - 10 Temmuz

Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı: 7 Eylül, 10.15

Alan Bilgisi 1. oturum: 13 Eylül, 10.15

Alan Bilgisi 2. oturum: 13 Eylül, 14.45

Alan Bilgisi 3. oturum: 14 Eylül, 10.15

Genel Kültür - Genel Yetenek sınav süresi: 130 dakika

Genel Kültür - Genel Yetenek sınav bitiş saati: 12.25

TGRT Haber
