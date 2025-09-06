Menü Kapat
 Sumru Tarhan

KPSS sınavına kaç kişi katıldı, girdi 2025? KPSS Genel Kültür başvuran kişi sayısı

Bu yıl ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına binlerce kişi katılacak. Sınava katılan adaylar kaç kişinin başvurduğunu araştırmaya başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak olan KPSS sürecinde 120 soru sorulacak. Sınavda adaylara 130 dakika süre veriliyor.

KPSS sınavına kaç kişi katıldı, girdi 2025? KPSS Genel Kültür başvuran kişi sayısı
|
GİRİŞ:
06.09.2025
16:26
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
16:28

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın 10.15'te başlarken binlerce aday katılım sağlayacak. tarafından uygulanan sınava katılan kişi sayısı da belli oldu.

KPSS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI, GİRDİ 2025?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 adayın başvurduğunu açıkladı. Adaylardan 223 bin 757'sinin kadın, 178 bin 348'sinin erkek olduğu öğrenilirken yarın 400 bin civarı aday sınavda soruları cevaplayacak. Başkan Ersoy, "Sınava 936 engelli aday katılacak ve engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı." İfadelerini kullandı.

KPSS sınavına kaç kişi katıldı, girdi 2025? KPSS Genel Kültür başvuran kişi sayısı

KPSS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın 10.15’te başlarken 402 bin 105 aday başvuruda bulundu. Ersoy, "1040 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirilecek uygulamada, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda toplam 54 bin 168 görevli yer alacak. Sınav güvenliği ve organizasyonu için kapsamlı önlemler alınmış durumda. Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi.” İfadelerine yer verdi.

KPSS sınavına kaç kişi katıldı, girdi 2025? KPSS Genel Kültür başvuran kişi sayısı

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS sınavında süreç devam ediyor. Binlerce kişinin katılacağı sınavda 400 binden fazla aday katılım sağlarken ÖSYM, KPSS takvimini duyurdu.
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür : 07.09.2025
KPSS Alan Bilgisi 1. Gün : 13.09.2025
KPSS Alan Bilgisi 2. Gün : 14.09.2025

ETİKETLER
#kpss
#ösym
#Sınav G Irş Yerleri
#Genel Yetenek-genel Kültür
#Aday Sayısı
#Aktüel
