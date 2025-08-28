Kura çekimi CANLI hangi kanalda? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı kura çekimi ile başlayacak. Monako’da gerçekleştirilecek organizasyonda 36 takımın rakipleri belli olacak.

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün saat 19.00’da yapılacak. Monaco’da gerçekleştirilecek organizasyonda Avrupa’nın dev kulüpleri rakiplerini öğrenecek. Kura çekiminde 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

Kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’den futbolseverler de kura heyecanını UEFA’nın resmi platformu üzerinden izleyebilecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra UEFA, lig aşaması fikstürünü ve maç saatlerini en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon lig aşaması maçları 16 Eylül’de başlayacak. İlk hafta maçları 16/18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Grup aşamasındaki mücadeleler Ocak 2026’ya kadar devam edecek ve toplamda 8 hafta sürecek.

Lig aşaması sonrası son 16 play-off turu 17/18 ve 24/25 Şubat 2026’da yapılacak. Ardından son 16 turu 10/11 ve 17/18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final tarihleri de UEFA tarafından açıklandı. Final 30 Mayıs 2026’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV ekranlarından yayınlanacak. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak organizasyonda futbolseverler devlerin eşleşmelerini canlı olarak takip edebilecek.

Kura çekiminin ardından UEFA, resmi sitesinde tüm maç programını açıklayacak. Böylece hem ev sahibi takımların hem de deplasman karşılaşmalarının tarihleri kesinleşmiş olacak.

GALATASARAY KAÇINCI TORBADA?

“Devler Ligi”ne lig aşamasından katılan Galatasaray kura çekimine 4. torbadan girecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, her torbadan bir takımla evinde, bir takımla da deplasmanda olmak üzere toplamda 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Galatasaray ile 4. torbadan mücadele edecek takımlar arasında Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat ile yer alıyor. Temsilcimizin rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray’ın yer aldığı 4. torba dışında 1. torbada PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona bulunuyor. Bu güçlü takımlardan biriyle sarı-kırmızılılar RAMS Park’ta karşılaşacak, biriyle de deplasmanda oynayacak.

2. torbada Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge yer alıyor. 3. torbada ise Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt ve Olimpik Marsilya mücadele edecek. Galatasaray’ın rakipleri bu torbalardan yapılacak kura sonucu belli olacak.

ŞL KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANAL VERİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye saati ile 19.00’dan itibaren kura çekimi ekranlara taşınacak. Kura sonrası açıklanacak fikstür ile Galatasaray ve diğer temsilcilerin maç tarihleri ve saatleri kesinleşecek. Böylece taraftarlar hem ev hem deplasman mücadelelerini planlayabilecek.