TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
26°
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kurtdere güreşleri hangi kanalda, nereden canlı izlenir? 65. Kurtdere Yağlı Güreşleri finali saat kaçta?

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu 6. etabı Balıkesir'de düzenleniyor. 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından Kurtdere güreşleri canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Kurtdere yağlı güreşlerinin final mücadelesinin ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

Kurtdere güreşleri hangi kanalda, nereden canlı izlenir? 65. Kurtdere Yağlı Güreşleri finali saat kaçta?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
14:35
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
14:35

CW Enerji Türkiye Ligi 2025 sezonu, Vekirkoprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin ardından, 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri ile devam ediyor.

22 Ağustos 2025 Cuma günü başlayan 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nde bugün çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Kurtdere güreşleri hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Kurtdere güreşleri hangi kanalda, nereden canlı izlenir? 65. Kurtdere Yağlı Güreşleri finali saat kaçta?

KURTDERE GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonu 6. etabı kapsamında gerçekleştirilen 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri açıklanan bilgilere göre Yıldız ekranlarından yayınlanıyor.

Bugün gerçekleştirilecek olan çeyrek final, yarı final ve final güreşlerinin ardından Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonu 6. etabı sona erecek. Sezonun son etabı olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ise 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kurtdere güreşleri hangi kanalda, nereden canlı izlenir? 65. Kurtdere Yağlı Güreşleri finali saat kaçta?

KURTDERE GÜREŞLERİ CANLI İZLE NEREDEN?

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri, TRT Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebiliyor.

Çeyrek finale çıkan pehlivanlar şöyle:

  • Enes Doğan
  • Mustafa Taş
  • Osman Kan
  • Feyzullah Aktürk
  • Fatih Atlı
  • Orhan Okulu
  • Ali Gürbüz
  • Emre Yaman
Kurtdere güreşleri hangi kanalda, nereden canlı izlenir? 65. Kurtdere Yağlı Güreşleri finali saat kaçta?

KURTDERE GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri bugün saat 09.00'da başladı. Başpehlivanlık çeyrek final mücadelerinin saat 12.00, yarı final mücadelelerinin ise 15.00'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Finalistlerin belli olmasının ardından gerçekleştirilecek bayrak töreninden sonra ise final karşılaşması gerçekleştirilecek.

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanlık final mücadelesinin saat 17.00 gibi başlaması bekleniyor.

ETİKETLER
#Spor
#trt spor
#Yağlı Güreş
#Kurtdere Güreşleri
#Cw Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi
#Aktüel
TGRT Haber
