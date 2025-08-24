Kurtdere güreşleri hangi kanalda, nereden canlı izlenir? 65. Kurtdere Yağlı Güreşleri finali saat kaçta?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu, Vekirkoprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin ardından, 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri ile devam ediyor.

22 Ağustos 2025 Cuma günü başlayan 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nde bugün çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Kurtdere güreşleri hangi kanalda, canlı nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

KURTDERE GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonu 6. etabı kapsamında gerçekleştirilen 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanıyor.

Bugün gerçekleştirilecek olan çeyrek final, yarı final ve final güreşlerinin ardından Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonu 6. etabı sona erecek. Sezonun son etabı olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ise 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

KURTDERE GÜREŞLERİ CANLI İZLE NEREDEN?

Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebiliyor.

Çeyrek finale çıkan pehlivanlar şöyle:

Enes Doğan

Mustafa Taş

Osman Kan

Feyzullah Aktürk

Fatih Atlı

Orhan Okulu

Ali Gürbüz

Emre Yaman

KURTDERE GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri bugün saat 09.00'da başladı. Başpehlivanlık çeyrek final mücadelerinin saat 12.00, yarı final mücadelelerinin ise 15.00'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Finalistlerin belli olmasının ardından gerçekleştirilecek bayrak töreninden sonra ise final karşılaşması gerçekleştirilecek.

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanlık final mücadelesinin saat 17.00 gibi başlaması bekleniyor.