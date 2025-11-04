Menü Kapat
KYK burs miktarı ne kadar 2025-2026 KYK bursu kaç TL oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte burs tutarı da araştırılan konular arasında yer aldı.

KYK burs miktarı ne kadar 2025-2026 KYK bursu kaç TL oldu?
sonuçlarıyla beraber, kazanan öğrenciler miktarlarının ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağını da yakından izliyor.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören gençleri maddi yönden desteklemek amacıyla sağlanan burs ve öğrenim kredisi hakkı elde eden öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiği ifade edildi.

KYK burs miktarı ne kadar 2025-2026 KYK bursu kaç TL oldu?

2025 YILI KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

yılının Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine yapılan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemesi 3.000 TL olarak belirlenmişti.

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL burs/kredi desteği verilmişti.

Yeni yıl yaklaşırken gözler, bu rakamların yılı itibarıyla ne kadar artacağına çevrildi.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da, kulislerde burs ve kredi ödemelerine yüzde 30 ila yüzde 50 arasında artış yapılacağı konuşuluyor

KYK bursu ne zaman hesaplara yatacak ayın kaçında?
