Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

KYK bursu ne zaman hesaplara yatacak ayın kaçında?

KYK bursu ilk ödeme tarihi 2025 2026 burs ve kredi sonuçlarının duyurulmasının ardından en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. KYK burs ve kredi kazanan öğrenciler, taahhütname onay sürecini tamamladıktan sonra ilk ödemelerini almaya başlayacaklar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK bursu ne zaman hesaplara yatacak ayın kaçında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 22:53

2025 2026 ilk ve ödemesi ne zaman, sorusu öğrencilerin odaklandığı başlıklardan oldu.

Bu sene üniversite öğrencilerine sağlanacak burs tutarı ödeme zamanı için geri sayım başladı.

Öğrenciler 2025 2026 akademik yılı kapsamında burs/kredi ilk ödemelerini aracılığıyla alacaklar.

KYK bursu ne zaman hesaplara yatacak ayın kaçında?

KYK TOPLU ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi web sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre, ilk kez burs/kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başlangıcından itibaren normal öğrenim süresi boyunca ödeme gerçekleştirilmektedir.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde paylaşacağız.

KYK kredi/burs hesabınız, taahhütname onayının ardından açılacaktır.

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve şubeyi/hizmet noktasını T.C. kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

ETİKETLER
#kredi
#ziraat bankası
#üniversite öğrencileri
#GSB
#kyk
#burs
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.