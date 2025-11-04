KYK bursu ne zaman hesaplara yatacak ayın kaçında?

GSB 2025 2026 KYK ilk burs ve kredi ödemesi ne zaman, sorusu öğrencilerin odaklandığı başlıklardan oldu.

Bu sene üniversite öğrencilerine sağlanacak burs tutarı ödeme zamanı için geri sayım başladı.

Öğrenciler 2025 2026 akademik yılı kapsamında burs/kredi ilk ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alacaklar.

KYK TOPLU ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Bakanlığın resmi web sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre, ilk kez burs/kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başlangıcından itibaren normal öğrenim süresi boyunca ödeme gerçekleştirilmektedir.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde paylaşacağız.

KYK kredi/burs hesabınız, taahhütname onayının ardından açılacaktır.

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve şubeyi/hizmet noktasını T.C. kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.