TGRT Haber
Benim Sayfam
Aktüel
Editor
Editor
 | Sumru Tarhan

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB tarafından sonuçlar açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurt sonuçları açıklandı. Yurt hakkı kazanamayan öğrenciler ise KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB tarafından sonuçlar açıklandı
15.09.2025
15.09.2025
Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavının ardından ek yurt başvurularının başlayacağı tarih de merak edildi.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK yurt işlemlerinde süreç devam ederken yurt sonuçları açıklandı. KYK yurdunda kalmaya hak kazanamayan adaylar ise ek yurt başvurularının tarihi bekliyor. Ek yurt başvuruları henüz başlamazken yedek öğrencilerin kayıt işlemleri sonrasında boş kontenjanlar duyurulacak. Tarih henüz belli olmazken geçen yıl ek başvurular ekim ayında başlamıştı.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB tarafından sonuçlar açıklandı

GEÇEN SENE KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurt sonuçları açıklandı. Kayıt olma hakkı kazanamayan adaylar ise ek yurt başvurularını bekliyor. Geçen sene normal KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihlerinde alınırken sonuçlar 5 Eylül'de açıklandı. KYK ek yurt başvuruları ise 3-7 Ekim aralığında alınmıştı. Buna göre bu sene de ekim ayında başlaması öngörülüyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB tarafından sonuçlar açıklandı

KYK YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yedek yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmazken 2. yedek yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül tarihinde duyurulması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapılacak.

İLGİLİ HABERLER
KYK taahhütname onayı nasıl yapılır 2025? GSB KYK yurt sonuçları açıklandı
#yks
#kyk
#Yurt Başvuruları
#Ek Yurt
#Öğrenci Yurdu
#Aktüel
