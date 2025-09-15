KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB tarafından sonuçlar açıklandı

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavının ardından KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih de merak edildi.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK yurt işlemlerinde süreç devam ederken yurt sonuçları açıklandı. KYK yurdunda kalmaya hak kazanamayan adaylar ise ek yurt başvurularının tarihi bekliyor. Ek yurt başvuruları henüz başlamazken yedek öğrencilerin kayıt işlemleri sonrasında boş kontenjanlar duyurulacak. Tarih henüz belli olmazken geçen yıl ek başvurular ekim ayında başlamıştı.

GEÇEN SENE KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurt sonuçları açıklandı. Kayıt olma hakkı kazanamayan adaylar ise ek yurt başvurularını bekliyor. Geçen sene normal KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihlerinde alınırken sonuçlar 5 Eylül'de açıklandı. KYK ek yurt başvuruları ise 3-7 Ekim aralığında alınmıştı. Buna göre bu sene de ekim ayında başlaması öngörülüyor.

KYK YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yedek yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmazken 2. yedek yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül tarihinde duyurulması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapılacak.