KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Başvuru süreci başladı

KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 Salı günü başladı. Yurt başvurularının başlamasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Başvuru yapan öğrenciler tarafından KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Ayrıca KYK yedek yurt başvuruları ve sonuçları da gündem oldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 15:06

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak resmi sosyal medya hesabı üzerinden GSB için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59'da ise KYK yurt başvuruları sona erecek.

Başvuruların sona ermesinin ardından ise değerlendirme süreci başlayacak. Öğrenciler tarafından KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ise merak ediliyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

KYK yurtlarının başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih verilmedi. Üniversitelerde yeni dönemler genel olarak 2025 Eylül ayının üçüncü haftasında başlayacak.

Bu kapsamda en geç eylül ayının ikinci haftasında KYK yurt başvuru sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek listelerden yerleşen öğrencilerin süreci başlayacak. Yıl boyunca KYK yedek yurt başvurularının düzenli olarak duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt yedek sonuçları pazartesi ve perşembe günleri açıklanmıştı. Yedeklerden yerleşen öğrenciler SMS ile bilgilendirilmişti.

