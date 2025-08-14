Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

KYK yurt başvuruları belli oldu mu ne zaman başlayacak?

YKS tercih sürecinin sonuna gelinirken üniversite adayları KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

KYK yurt başvuruları belli oldu mu ne zaman başlayacak?
Üniversiteyi şehir dışında okuyacak öğrenciler için KYK yurtları önemli bir barınma alternatifi oluşturuyor.

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK yurt başvuru tarihleri henüz (GSB) tarafından açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, başvuruların Ağustos ayının son günlerinde alınması öngörülüyor.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte GSB'nin başvuru duyurusu yapması bekleniyor.

Öte yandan KYK burs ve kredi başvuruları da henüz başlamadı.

Geçtiğimiz yıllarda bu başvurular genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım ayının ilk haftaları arasında alınıyordu.

KYK yurt başvuruları belli oldu mu ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Bu nedenle, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerinden şifre almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekmektedir.

e-Devlet şifresi almak için kimliğinizle birlikte PTT şubesine başvurabilirsiniz.

Alternatif olarak, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile de e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK yurt başvuruları için hangi belgeler gereklidir?
KYK yurt başvuruları genellikle e-Devlet üzerinden online olarak yapıldığı için herhangi bir belge istenmemektedir. Ancak, başvuru sırasında öğrenci bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesi önemlidir.
#gençlik ve spor bakanlığı
#Öğrenci Yurtları
#Kyk Yurt Başvuru
#Yks Tercih
#Kyk Burs Başvurusu
#Aktüel
