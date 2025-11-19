Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İstanbul yeni hız limiti ne oldu? Hız sınırı değişen güzergâhlar

İstanbul'da birçok kritik yolun hız limiti değişti. UKOME kararıyla, Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda ise 27 güzergâhın hız sınırları yeniden düzenlendi.

İstanbul yeni hız limiti ne oldu? Hız sınırı değişen güzergâhlar
19.11.2025
19.11.2025
değişikliği ve güzergâhlar ayrıntısı sürücüler tarafından merak edilmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () Ulaşım Koordinasyon Merkezi () Kasım ayı toplantısı, geçtiğimiz hafta yapıldı.

İstanbul yeni hız limiti ne oldu? Hız sınırı değişen güzergâhlar

Toplantıda, İstanbul Geneli İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi teklifi görüşüldü.

Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellenmiş oldu.

Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

İstanbul yeni hız limiti ne oldu? Hız sınırı değişen güzergâhlar

İSTANBUL YENİ HIZ LİMİTLERİ NE?

Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi önerisi ele alındı.

Bu kapsamda Büyükçekmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak tespit edildi.

İstanbul yeni hız limiti ne oldu? Hız sınırı değişen güzergâhlar

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değiştirildi.

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.

O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak yükseltildi.

4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat şeklinde duyuruldu.

İstanbul yeni hız limiti ne oldu? Hız sınırı değişen güzergâhlar

O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.

Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat olarak açıklandı.

Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarılmıştır.

Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate arttırıldı.

