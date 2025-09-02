Menü Kapat
31°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KYK yurt ücretleri 2025! Tip 1,2,3,4,5,6 oda fiyatları ne kadar?

KYK yurt başvuruları 2 Eylül itibarıyla başlarken 6 Eylül'e kadar devam edecek. Oda tiplerine göre fiyatlar değişirken 2025-2026 yılı yurt oda fiyatları için bekleyiş devam ediyor.

KYK yurt ücretleri 2025! Tip 1,2,3,4,5,6 oda fiyatları ne kadar?
KYK yurt başvurularının başlamasının ardından öğrenciler yurt başvurularını yapmaya başladı. Tip 1,2,3,4,5,6 yurt tipleri olurken her bir odanın fiyatı farklı oluyor. Geçtiğimiz yıl 1. Tip Yurt: 517,50 TL olarak belirlenmişti.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2025 TİP 1,2,3,4,5,6 ODA FİYATLARI

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz duyurulmazken 2024-2025 yıllarında uygulanan fiyatların listesi şöyle:

1. Tip Yurt: 517,50 ₺

2. Tip Yurt: 607,50 ₺

3. Tip Yurt: 607,50 ₺

4. Tip Yurt: 720 ₺

5. Tip Yurt: 765 ₺

6. Tip Yurt: 855 ₺

KKTC Yurtları: 1.125 ₺

KYK yurt ücretleri 2025! Tip 1,2,3,4,5,6 oda fiyatları ne kadar?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2025 SON DAKİKA?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "An itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvurularını üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. Öğrencilerimizi üniversitelerine en yakın yurda yerleştiriyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz. Başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek." ifadeleri ile yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler 2 Eylül ile 6 Eylül aralığında yurt başvurularını yapabilecek.

KYK yurt ücretleri 2025! Tip 1,2,3,4,5,6 oda fiyatları ne kadar?

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Bugün itibarıyla başlayan KYK yurt başvurularında süreç 6 Eylül'e kadar devam edecek. e Devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda öğrenciler ilk olarak T.C. kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile sisteme giriş yapacak. Arama ekranına KYK yurt yazarak açılan ekranda gereken bilgileri doldurarak başvurular tamamlanıyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başvuruları
