KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek olan öğrenciler ne yapmalı?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler e-Devlet aracılığıyla KYK yurt başvuru sonuçlarına erişebiliyor.

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tarafından KYK yurt yedek ne anlama geldiği merak ediliyor.

KYK YURT YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvuruları sonucunda asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak KYK yurtlarına kayıt yaptırabiliyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan ancak yine de kalmaya hak kazanan öğrenciler ise yedek sırasında yerleştiriliyor.

KYK kayıt hakkı kazanmalarına rağmen işlemlerini yaptırmayan veya yurttan ayrılanların olması durumunda KYK yedek adaylara sıra geliyor.

KYK YURT YEDEK OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK yurtlarında yedekte kalan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Öğrencilerin bu sonuçları takip etmeleri gerekiyor.

KYK yedek sırasının gelmesi durumunda öğrenciler KYK yurtlarına kayıt yaptırabiliyorlar. KYK asil listede yer alan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 13 Eylül saat 23.00'da ise sona erecek.