Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek olan öğrenciler ne yapmalı?

KYK yurt sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt yedek ne demek olduğu gündeme geldi. Adaylar tarafından KYK yurt yedek olan öğrencilerin ne yapması gerektiği merak ediliyor. KYK yurt sonuçları e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek olan öğrenciler ne yapmalı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 10:58

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler e-Devlet aracılığıyla KYK yurt başvuru sonuçlarına erişebiliyor.

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tarafından KYK yurt yedek ne anlama geldiği merak ediliyor.

KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek olan öğrenciler ne yapmalı?

KYK YURT YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvuruları sonucunda asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak KYK yurtlarına kayıt yaptırabiliyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan ancak yine de kalmaya hak kazanan öğrenciler ise yedek sırasında yerleştiriliyor.

KYK kayıt hakkı kazanmalarına rağmen işlemlerini yaptırmayan veya yurttan ayrılanların olması durumunda KYK yedek adaylara sıra geliyor.

KYK yurt yedek ne demek? KYK yurt yedek olan öğrenciler ne yapmalı?

KYK YURT YEDEK OLAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK yurtlarında yedekte kalan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Öğrencilerin bu sonuçları takip etmeleri gerekiyor.

KYK yedek sırasının gelmesi durumunda öğrenciler KYK yurtlarına kayıt yaptırabiliyorlar. KYK asil listede yer alan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 13 Eylül saat 23.00'da ise sona erecek.

ETİKETLER
#kyk yurtları
#Kyk Başvurusu
#Kyk Result
#Kyk Yedek
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.