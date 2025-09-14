Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek paralı mı yoksa ücretsiz mi?

KYK yurtlarında barınmaya hazırlanan öğrenciler yurt hayatına dair ayrıntıları ve yurt olanaklarını merak ediyor.

Üniversite eğitimleri süresince devlet yurtlarında kalacak öğrenciler, yurt yaşamına dair bilgilere erişmek için inceleme yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında öğrencilere yemek desteği ilgi konusu oldu.

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETSİZ Mİ?

Yurtlarda kesin kayıtlı şekilde barınan öğrencilere verilen günlük beslenme yardımı;

  • Sabah kahvaltısı için 65,00 TL,
  • Akşam yemeği için 135,00 TL olmak üzere toplamda 200,00 TL olarak uygulanmaktadır.
Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

“Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az yüzde 35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.”

Sıkça Sorulan Sorular

KYK yemek yardımı doğrudan öğrencilere mi veriliyor?
Beslenme desteği, yurtlarda sunulan öğünlerde kullanılıyor ve öğrencilerin günlük yemek ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
ETİKETLER
#kyk yurtları
#Öğrenci Yemek Desteği
#Kyk Yemek Fiyatları
#Kyk Öğrenci Yurtları
#Öğrenci Yaşamı
#Aktüel
